13.11.2025 06:31:28
Asustek Computer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Asustek Computer hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,21 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Asustek Computer ein EPS von 16,83 TWD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200,28 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,56 Milliarden TWD in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
