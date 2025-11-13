Asustek Computer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Asustek Computer hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,21 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Asustek Computer ein EPS von 16,83 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200,28 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,56 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at