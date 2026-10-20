Galilee Energy Aktie
WKN DE: A1CZ2H / ISIN: AU000000GLL4
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20.10.2026 02:35:27
At least four dead after flooding in eastern Spain
At least four people have died in Spain as torrential rain has battered the country's eastern Mediterranean coast. The severe flooding had left more than 450 people stranded on rooftops, in buildings or in cars.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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