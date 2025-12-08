Ateam präsentierte Quartalsergebnisse

Ateam lud am 05.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Ateam hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at