ATEX Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ATEX Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,250 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ATEX Resources -0,150 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at