Atlantis Yatirim hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Atlantis Yatirim hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atlantis Yatirim -1,170 TRY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11072,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,4 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40,2 Millionen TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at