Atmos Energy Corporation Reveals Rise In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Atmos Energy Corporation (ATO) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $175 million, or $1.07 per share. This compares with $134 million, or $0.86 per share, last year.
Atmos Energy Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $175 Mln. vs. $134 Mln. last year. -EPS: $1.07 vs. $0.86 last year.
