Ausblick: Atmos Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Atmos Energy äußert sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,990 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Atmos Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,830 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Atmos Energy nach den Prognosen von 4 Analysten 721,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 657,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,40 USD je Aktie, gegenüber 6,83 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,84 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at