ATOM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ATOM präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 JPY gegenüber 0,930 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat ATOM 7,87 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,56 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at