Am heimischen Aktienmarkt könnte leichte Erholung das Bild prägen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Startgewinne möglich. In Fernost zeigen sich die Börsen verhalten höher.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt könnte sich am Montag etwas stabilisieren.

Derverlor am Freitag 2,74 Prozent auf 6.204,21 Punkt.

Nach dem Abverkauf am Freitag zeichnet sich für den Start am Montag an Europas Börsen ein erster vorsichtiger Stabilisierungsversuch ab. Unterstützung kommt von den Futures auf die US-Aktienindizes, die deutlich bis zu 3 Prozent im Plus liegen. In Asien geht es mit den Indizes zwar nach unten, sie liegen aber deutlich über den Tagestiefs. Ob die Stabilisierung gelingt, dürfte vor allem von der Entwicklung im Technologiesektor abhängen, der u.a. mit Bedenken über zu viel KI-Euphorie und hohe Bewertungen Auslöser der jüngsten Korrektur war. Am Vormittag könnten Einkaufsmanagerindizes für November aus Europa Akzente setzen, am Nachmittag solche aus den USA.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt könnte am Montag leichte Startgewinne zeigen.

Derwar am Freitag bei 24.802,78 Punkten ins Wochenende gegangen - 2,6 Prozent schwächer.

Der DAX dürfte sich am Montag dem globalen Tech-Ausverkauf entziehen. Die Indikation des Brokers IG lässt einen robusten Auftakt erwarten - trotz der Turbulenzen, die vom Freitagshandel an der US-Börse Nasdaq nach Asien überschwappten. Zwei Stunden vor dem XETRA-Auftakt wurde der deutsche Leitindex 0,35 Prozent höher auf 24.890 Punkte taxiert. Er dürfte sich also vorerst stabilisieren, nachdem er am Freitag dicht an seinem Oktober-Tief bei 24.800 Punkten angekommen war.

Laut der Commerzbank zeigt sich an den Börsen derzeit nochmals eine deutliche Verschärfung des Ausverkaufs bei Aktien, der angeführt werde von Technologie- und Halbleiterwerten. Investoren hinterfragten dabei die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

WALL STREET

An der Wall Street dominierte am Freitag die Farbe Rot.

Der Dow Jones sank zur Startglocke minimal und konnte daraufhin zunächst auf positives Terrain drehen. Im Handelsverlauf wurde der Abwärtsdruck durch Tech-Werte dann allerdings so groß, dass sich auch Standartwerte dem nicht entziehen konnten. Der Dow verlor schlussendlich 1,93 Prozent auf 48.147,33 Punkte.

Der technologielastige NASDAQ Composite baute seine anfänglichen Verluste kräftig aus und fiel extrem tief. Sein Schlussstand: 22.617,73 Zähler (-5,28 Prozent).

Marktexperte Stephen Innes zufolge kann man beim NASDAQ-Rutsch nicht mehr von gewöhnlichen Gewinnmitnahmen sprechen, "bei der einigen überbewerteten Technologiewerten die Flügel gestutzt werden", bevor wieder Käufer in den Markt kämen. Denn "der Ausverkauf hat sich auf globale Aktien, Schwellenmärkte, hochverzinsliche Anleihen und Edelmetalle ausgeweitet", während die Anleger in amerikanische Staatsanleihen und den US-Dollar flüchteten. "Die unangenehme Parallele zu 2018 lässt sich immer schwerer ignorieren", betonte der Experte. "Nur dass die Inflation diesmal über drei Prozent liegt, was der (US-Notenbank) Fed deutlich weniger Spielraum lässt, die Wall Street vor ihren eigenen Exzessen zu retten."

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen zum Wochenstart keine Erholung.

In Tokio bleibt deram Montag feiertagsbedingt geschlossen, am Freitag hatte der japanische Leitindex 5,06 Prozent auf 56.436,65 Punkte abgegeben und war damit auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten gerutscht. Am Montag findet in Japan wegen des Labor Thanksgiving Day kein regulärer Kassahandel an der Börse Tokio statt – der Nikkei-Kassamarkt bleibt geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland bleiben Anleger verunsichert, auch wenn die frühen Verlust eingedämmt werden, zuletzt zeigt sich der Shanghai Composite 0,25 Prozent tiefer bei 3.523,98 Punkten.

Dernotiert unterdessen mit einem Abschlag von 0,22 Prozent auf 22.361,01 Punkte etwas tiefer.

An den asiatischen Aktienmärkten setzte sich zum Wochenauftakt die Talfahrt zunächst fort, im Verlauf bessert sich die Stimmung aber etwas.

Bei Technologie- und Halbleiterwerten bleiben die Sorgen über überhöhte Bewertungen im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie die hohe Verschuldung für den Bau von Rechenzentren.

Am Freitag war es an den Märkte zu einem kräftigen Ausverkauf gekommen. Auslöser dieser Nervosität war ein rabenschwarzer Freitag an der Wall Street. Besonders schwer traf es die Zugpferde des KI-Booms: NVIDIA brach um 14 Prozent ein, Anthropic verlor an seinem zweiten Handelstag 8,5 Prozent, was das Angstbarometer VIX auf den höchsten Stand seit April 2025 trieb. Nachdem die KI-Euphorie zuvor auch Zulieferer von Switches, Kabeln und Energieinfrastruktur beflügelt hatte, zweifeln Investoren nun zunehmend daran, ob die kreditfinanzierten Rechenzentren jemals genug abwerfen werden, um die Kredite zu bedienen und die hohen Bewertungen zu rechtfertigen. Verschärft wurde der Ausverkauf durch den Abschied von Jensen Huang bei Nvidia, den schwachen Börsenstart von Anthropic sowie das allgemein höhere Zinsniveau. Angesichts der Marktturbulenzen greifen die asiatischen Regierungen und Aufsichtsbehörden nun zu gezielten Stützungsmaßnahmen, um den Ausverkauf einzudämmen. Taiwan hat bereits die Regeln für Leerverkäufe verschärft und stützt den Markt durch direkte Aktienkäufe. Südkorea bereitet die sofortige Aktivierung eines Stabilisierungsfonds vor, der zuletzt während der Finanzkrise 2008 genutzt wurde; zudem werden ab dem 24. November für drei Monate die täglichen Obergrenzen für Aktienrückkäufe gelockert und illegale Leerverkäufe strenger überwacht. In China wiederum senken die Börsen in Shanghai, Shenzhen und Peking ab dem 30. November die Mindestanforderungen für kreditfinanzierte Aktienkäufe von 100 auf 80 Prozent, um frische Liquidität in den Markt zu lenken.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX