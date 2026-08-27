Atomenergoremont AD präsentierte Quartalsergebnisse

Atomenergoremont AD veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 11,4 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at