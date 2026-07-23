Atria A präsentierte Quartalsergebnisse

Atria A stellte am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,410 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 481,2 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 459,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at