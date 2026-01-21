ATX
ATX aktuell: ATX nachmittags mit Kursplus
Am Mittwoch geht es im ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,79 Prozent auf 5 413,52 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 158,459 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,069 Prozent auf 5 367,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,85 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 5 335,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 413,86 Punkten.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,845 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 5 234,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4 626,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, bewegte sich der ATX bei 3 800,67 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 477,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 4,26 Prozent auf 27,92 EUR), voestalpine (+ 3,61 Prozent auf 39,56 EUR), OMV (+ 1,37 Prozent auf 48,96 EUR), BAWAG (+ 1,32 Prozent auf 138,30 EUR) und EVN (+ 1,10 Prozent auf 27,60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Vienna Insurance (-2,74 Prozent auf 63,80 EUR), UNIQA Insurance (-1,81 Prozent auf 15,16 EUR), PORR (-1,70 Prozent auf 31,80 EUR), DO (-1,23 Prozent auf 200,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,48 Prozent auf 31,25 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 197 420 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,99 erwartet. Mit 9,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
