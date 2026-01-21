ATX

Kursentwicklung 21.01.2026 15:59:10

ATX aktuell: ATX nachmittags mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Am Mittwoch geht es im ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,79 Prozent auf 5 413,52 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 158,459 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,069 Prozent auf 5 367,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,85 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 5 335,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 413,86 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,845 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 5 234,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4 626,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, bewegte sich der ATX bei 3 800,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 477,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 4,26 Prozent auf 27,92 EUR), voestalpine (+ 3,61 Prozent auf 39,56 EUR), OMV (+ 1,37 Prozent auf 48,96 EUR), BAWAG (+ 1,32 Prozent auf 138,30 EUR) und EVN (+ 1,10 Prozent auf 27,60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Vienna Insurance (-2,74 Prozent auf 63,80 EUR), UNIQA Insurance (-1,81 Prozent auf 15,16 EUR), PORR (-1,70 Prozent auf 31,80 EUR), DO (-1,23 Prozent auf 200,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,48 Prozent auf 31,25 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 197 420 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,99 erwartet. Mit 9,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
ATX 5 513,52 1,91%

ATX 5 513,52 1,91%

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

