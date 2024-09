ATX-Handel aktuell: ATX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Am Mittwoch steigt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,44 Prozent auf 3 592,03 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 117,667 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,051 Prozent auf 3 577,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3 576,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 577,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 610,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,303 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 3 561,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, stand der ATX noch bei 3 612,89 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 11.09.2023, bei 3 149,33 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,28 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 777,78 Punkten. 3 305,62 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 5,22 Prozent auf 28,62 EUR), IMMOFINANZ (+ 2,37 Prozent auf 25,90 EUR), Lenzing (+ 1,80 Prozent auf 31,05 EUR), Andritz (+ 1,35 Prozent auf 59,95 EUR) und Wienerberger (+ 0,76 Prozent auf 29,04 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-1,39 Prozent auf 17,72 EUR), Erste Group Bank (-0,32 Prozent auf 47,33 EUR), voestalpine (-0,20 Prozent auf 20,28 EUR), Vienna Insurance (-0,16 Prozent auf 30,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 7,58 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 976 042 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,838 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,63 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,58 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at