Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien von CA Immo von 24,00 Euro bestätigt. Der zuständige Experte Thomas Rothaeusler hat auch das Anlagevotum "Hold" für das Immobilienunternehmen bekräftigt.

Beim Gewinn je Aktie (FFOPS) erwarten die Deutsche-Bank-Analysten 0,90 Euro für 2025 sowie 0,98 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,87 Euro für 2025 sowie 0,95 Euro für 2026.

"Das Unternehmen verkauft weiterhin nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte mit einem Aufschlag auf den Buchwert und sucht im Rahmen seines Kapitalrotationsprogramms nach opportunistischen Akquisitionen", so Rothaeusler in seiner Begründung.

Am Freitagmittag notierten die CA-Immo-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,36 Prozent bei 22,38 Euro.

