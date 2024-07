ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mayr-Melnhof Karton-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Mayr-Melnhof Karton-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 112,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Mayr-Melnhof Karton-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,891 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Mayr-Melnhof Karton-Papiere wären am 18.07.2024 96,97 EUR wert, da der Schlussstand 108,80 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 3,03 Prozent.

Mayr-Melnhof Karton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,18 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at