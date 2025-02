Die Analysten der Baader Bank haben das 6-Monats-Kursziel für die Aktien des heimischen Kartonherstellers Mayr-Melnhof von 140 auf 138 Euro heruntergeschraubt, wie der zuständige Analyst Varun Sikka in seiner aktuellen Studie schreibt. Zum Vergleich: Die Titel von Mayr-Melnhof notierten am Montagvormittag an der Wiener Börse bei 81,90 Euro und damit deutlicher darunter. Die "Buy"-Empfehlung wurde bestätigt.

Obwohl die Marktstimmung im letzten Jahr "brutal" blieb, sei seit Ende 2024 eine deutliche Erholung des Aktienkurses von Mayr-Melnhof Karton (MMK) zu beobachten gewesen, so der Analyst. Die Nachrichten über einen möglichen Frieden in der Ukraine sind für zyklische Sektoren, einschließlich Papier & Verpackung, beruhigend, doch der Kursanstieg bei MMK sei besonders erwähnenswert.

Mayr-Melnhof hat laut Varun Sikka eine Umsatz-Exposure in Osteuropa von circa 30 Prozent und daher könnten erfolgreiche Friedensverhandlungen positiven Einfluss auf das Unternehmen nehmen. Alles in allem bekräftigen die derzeitigen Umstände den Glauben der Baader an einen Turnaround der Firma, wobei Restrukturierungs- bzw. Rationalisierungsinitiativen ebenso stützen wie die geplanten Aktienrückkäufe.

Entsprechend wurden die Gewinnschätzungen angepasst: Beim Gewinn je Aktie für 2024 erwartet die Baader einen Ertrag von 5,85 statt wie bisher 6,82 Euro. Im Folgejahr soll sich der Gewinn pro Titel auf 9,80 (vorher: 9,85) Euro belaufen. Für 2024 wird eine Dividende von 1,50 Euro je Wertpapier gesehen. Für 2025 sollen 2,50 Euro pro Titel ausgeschüttet werden.

