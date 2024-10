Die Analysten der Erste Group haben das Kursziel für die Anteile der Mayr-Melnhof von bisher 127,2 Euro auf 97,5 Euro gekappt. Das Anlagevotum "Hold" wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger unverändert belassen.

Zum Vergleich: Die Titel notierten am Mittwochvormittag an der Wiener Börse prozentuell unverändert bei 89,60 Euro.

Anders als noch im März erwartet dürfte die Erholung im Karton & Papier-Segment langsamer voranschreiten, schrieb Marschallinger. Überinvestitionen in der Höhe von 40 Mio. Tonnen an Kapazitäten seien der Grund hierfür. Angesichts der Nachfrageschwäche in Asien und Europa dürfte das Überangebot bis 2027 anhalten.

Beim Gewinn je Aktie für 2024 erwartet die Erste Group einen Ertrag von 4,73 Euro. In den beiden Folgejahren soll er sich auf 8,58 bzw. 11,08 Euro belaufen. Hinsichtlich der Dividendenausschüttungen pro Aktie erwarten die Analysten 1,50 Euro für 2024 und 2,00 bzw. 2,50 Euro für die Geschäftsjahre danach.

