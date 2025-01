ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Mayr-Melnhof Karton-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Mayr-Melnhof Karton-Papier an diesem Tag 124,00 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,806 Mayr-Melnhof Karton-Aktien. Die gehaltenen Mayr-Melnhof Karton-Papiere wären am 30.01.2025 61,05 EUR wert, da der Schlussstand 75,70 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,95 Prozent.

Jüngst verzeichnete Mayr-Melnhof Karton eine Marktkapitalisierung von 1,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at