ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime gibt zum Start des Freitagshandels nach

So bewegt sich der ATX Prime am Morgen.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 1 819,72 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent tiefer bei 1 823,85 Punkten in den Handel, nach 1 823,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 819,72 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 826,19 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,12 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 20.08.2024, den Stand von 1 821,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 817,99 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 20.09.2023, den Wert von 1 621,98 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,17 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit IMMOFINANZ (+ 0,62 Prozent auf 24,25 EUR), BAWAG (+ 0,28 Prozent auf 71,35 EUR), Vienna Insurance (+ 0,17 Prozent auf 30,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 30,05 EUR) und FACC (+ 0,00 Prozent auf 6,49 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen ZUMTOBEL (-2,39 Prozent auf 5,72 EUR), AT S (AT&S) (-2,08 Prozent auf 19,78 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,52 Prozent auf 90,70 EUR), EVN (-1,18 Prozent auf 29,20 EUR) und Rosenbauer (-1,06 Prozent auf 37,30 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 56 038 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 25,726 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

