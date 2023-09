ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Zuschlägen

Am Freitag klettert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,01 Prozent auf 1 597,78 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,025 Prozent schwächer bei 1 597,15 Punkten, nach 1 597,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 589,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 599,58 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,858 Prozent abwärts. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.08.2023, bei 1 590,19 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 22.06.2023, einen Stand von 1 568,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, stand der ATX Prime bei 1 431,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,889 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 530,67 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Warimpex (+ 6,76 Prozent auf 0,79 EUR), Andritz (+ 1,35 Prozent auf 48,06 EUR), FACC (+ 1,00 Prozent auf 6,08 EUR), Lenzing (+ 0,90 Prozent auf 39,10 EUR) und PORR (+ 0,86 Prozent auf 11,74 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Telekom Austria (-14,99 Prozent auf 6,52 EUR), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-2,35 Prozent auf 66,40 EUR), UBM Development (-2,27 Prozent auf 21,50 EUR), Rosenbauer (-1,59 Prozent auf 31,00 EUR) und STRABAG SE (-0,92 Prozent auf 37,55 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime weist die Telekom Austria-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 220 168 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 28,992 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,96 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at