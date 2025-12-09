ATX

09.12.2025 17:46:00

ATX schließt mit plus 0,59 % bei 5.129,53 Punkten

Die Wiener Börse zeigte sich am Dienstag in Rekordlaune. Getragen wurde diese besonders von den schwer gewichteten Finanzwerten. Der ATX schloss am Dienstag mit einem Plus von 0,59 Prozent bei einem Schlussrekord von 5.129,53 Punkten.

Der ATX Prime stieg ebenfalls. Er tendierte mit plus 0,65 Prozent auf 2.546,80 Zähler. Die wichtigsten europäischen Börsen schlossen uneinheitlich.

Der Blick war weiterhin auf die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet. Es wird von einer Reduktion des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte ausgegangen. Doch manche Analysten bleiben skeptisch. So meint etwa Erica Camilleri, Analystin bei Manulife Investment Management: "Von den möglichen Meinungsverschiedenheiten über den Ton von Fed-Chef (Jerome) Powell bis hin zu den Wirtschaftsprognosen gibt es meiner Meinung nach viele Möglichkeiten, die Märkte zu überraschen."

moe/spa

ISIN AT0000999982

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 129,53 0,59%

