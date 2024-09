ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erste Group Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Erste Group Bank gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit der Erste Group Bank-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32,19 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hat, hat nun 3,107 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Erste Group Bank-Aktie auf 47,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,50 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 47,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Erste Group Bank bezifferte sich zuletzt auf 19,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at