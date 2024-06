ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Erste Group Bank-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Erste Group Bank-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Erste Group Bank-Aktie bei 31,61 EUR. Bei einem Erste Group Bank-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,164 Erste Group Bank-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,42 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 137,36 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 137,36 EUR, was einer positiven Performance von 37,36 Prozent entspricht.

Erste Group Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at