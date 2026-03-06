aTyr Pharma Aktie
WKN DE: A2PM86 / ISIN: US0021202025
|
06.03.2026 02:48:43
ATYR PHARMA INC Q4 Loss Drops
(RTTNews) - aTYR PHARMA INC (ATYR) reported Loss for fourth quarter of -$13.96 million
The company's bottom line totaled -$13.96 million, or -$0.14 per share. This compares with -$14.97 million, or -$0.18 per share, last year.
aTYR PHARMA INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$13.96 Mln. vs. -$14.97 Mln. last year. -EPS: -$0.14 vs. -$0.18 last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu aTyr Pharma Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu aTyr Pharma Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|aTyr Pharma Inc Registered Shs
|0,79
|1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.