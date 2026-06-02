Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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02.06.2026 08:54:25
Auch Anthropic will an die Börse
Nach Elon Musks Raumfahrtfirma Spacex nimmt nun auch der Open-AI-Rivale Anthropic Kurs auf die Börse. Das Start-up hat den IPO-Prospekt vertraulich bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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