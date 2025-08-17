17.08.2025 14:05:38

Auch britischer Premier begleitet Selenskyj nach Washington

LONDON (dpa-AFX) - Auch der britische Premierminister Keir Starmer begleitet den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf seiner Reise nach Washington am Montag. Das teilte der Londoner Regierungssitz 10 Downing Street mit.

Zuvor hatten auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie weitere europäische Staats- und Regierungschefs ihre Teilnahme an der Reise bestätigt.

Thema der Unterredung mit Trump ist eine Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, nachdem sich der US-Präsident und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska getroffen hatten./cmy/DP/he

