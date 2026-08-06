Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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06.08.2026 07:40:00
Auch KI von Meta hackte sich in eine andere Firma
Immer häufiger steckt KI hinter Cyberattacken. Nun ist auch ein Programm des Facebook-Konzerns Meta damit aufgefallen. Der Fehler soll auf einen Testpartner zurückgehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|Firma Holdings Corp
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|Meta Platforms (ex Facebook)
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