AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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27.07.2026 10:39:00
Audi-Finanzchef erhöht den Druck beim Sparprogramm
Audi kappt seine Umsatzprognose, der Autobauer wird in diesem Jahr mehrere Milliarden weniger einnehmen als geplant. Der Finanzchef spricht von einer Kraftanstrengung für die deutschen Werke.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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