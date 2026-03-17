AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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17.03.2026 12:46:00
Audi steigert überraschend Gewinn
Ein gutes viertes Quartal und Zahlungen von VW haben das Finanzergebnis bei Audi wachsen lassen. Für das laufende Jahr hat der Konzern ambitionierte Ziele.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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