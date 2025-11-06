AudioCodes gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AudioCodes präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 61,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at