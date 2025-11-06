AudioEye stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AudioEye präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,2 Millionen USD – ein Plus von 14,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AudioEye 8,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at