Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags

Der STOXX 50 zeigt am Montagmittag eine positive Tendenz.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,74 Prozent höher bei 4 389,11 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,192 Prozent auf 4 365,18 Punkte an der Kurstafel, nach 4 356,82 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 365,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 394,57 Einheiten.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 09.08.2024, bei 4 351,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 571,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 959,24 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,26 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,08 Prozent auf 46,11 CHF), HSBC (+ 1,94 Prozent auf 6,61 GBP), Rio Tinto (+ 1,58 Prozent auf 45,87 GBP), Glencore (+ 1,50 Prozent auf 3,73 GBP) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 163,48 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil UniCredit (-1,95 Prozent auf 36,18 EUR), Reckitt Benckiser (-0,57 Prozent auf 45,12 GBP), AstraZeneca (-0,34 Prozent auf 126,07 GBP), Deutsche Telekom (-0,08 Prozent auf 26,00 EUR) und Enel (-0,06 Prozent auf 7,02 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 425 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 521,352 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,60 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at