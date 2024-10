Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen

Der STOXX 50 befindet sich am Freitagnachmittag im Aufwind.

Um 15:41 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,41 Prozent höher bei 4 476,84 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,021 Prozent tiefer bei 4 457,81 Punkten, nach 4 458,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 446,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 477,54 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,986 Prozent nach oben. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.09.2024, bei 4 372,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 528,97 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, bei 3 962,14 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,41 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 3,22 Prozent auf 132,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,30 Prozent auf 49,81 CHF), Enel (+ 1,15 Prozent auf 7,05 EUR), Zurich Insurance (+ 0,90 Prozent auf 517,20 CHF) und Rio Tinto (+ 0,83 Prozent auf 51,11 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen GSK (-1,17 Prozent auf 14,87 GBP), BAT (-0,85 Prozent auf 26,77 GBP), BASF (-0,56 Prozent auf 47,07 EUR), Deutsche Telekom (-0,48 Prozent auf 27,07 EUR) und BP (-0,15 Prozent auf 4,10 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 11 212 555 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 469,459 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Santander-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite.

