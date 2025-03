FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche auf "Sell" mit einem Kursziel von 265 Franken belassen. Das Immunsuppressivum Ocrevus bei Multipler Sklerose habe sich nicht nur zum größten Umsatzfaktor des Pharmakonzerns entwickelt, sondern werde dies wahrscheinlich auch bis zum Ablauf des Patents im Jahr 2029 bleiben, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst sieht eine der möglichen positiven Entwicklungen unter anderem in den in Kürze anstehenden Hochdosisdaten./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 08:08 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.