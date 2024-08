Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX mittags steigen

Der Handel in Frankfurt verläuft am Donnerstag in ruhigen Bahnen.

Der SDAX springt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,04 Prozent auf 13 930,70 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 98,000 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,032 Prozent leichter bei 13 920,42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 924,92 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 13 913,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 960,54 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,482 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, betrug der SDAX-Kurs 14 510,58 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 131,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 049,64 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,792 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 3,20 Prozent auf 258,00 EUR), AUTO1 (+ 2,31 Prozent auf 9,31 EUR), Medios (+ 1,83 Prozent auf 16,72 EUR), Energiekontor (+ 1,23 Prozent auf 57,50 EUR) und Klöckner (+ 1,17 Prozent auf 5,19 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Ceconomy St (-1,96 Prozent auf 2,80 EUR), STRATEC SE (-1,83 Prozent auf 42,95 EUR), Salzgitter (-1,63 Prozent auf 15,66 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,39 Prozent auf 56,70 EUR) und SFC Energy (-1,38 Prozent auf 21,40 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 145 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 8,177 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentaldaten

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

