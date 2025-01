NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 14,10 Euro auf "Underweight" belassen. Ob es wirklich zu einer richtigen Übernahmeofferte für den Stahlkonzern kommen werde und ob der Vorstand diese dann empfehlen würde, sei zum jetzigen Zeitpunkt unklar, schrieb Analyst Dominic O'Kane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Am Vortag hatte der Stahlkonzern ein nicht bindendes Übernahmeangebot der Unternehmen GP Günter Papenburg und TSR Recycling bestätigt./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / 22:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.