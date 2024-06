Aufschläge in Frankfurt: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,34 Prozent stärker bei 25 422,69 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 250,836 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,007 Prozent stärker bei 25 337,57 Punkten, nach 25 335,92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25 316,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 429,24 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 0,490 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 27.05.2024, bei 27 281,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, wurde der MDAX mit 27 091,95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.06.2023, wurde der MDAX mit 26 894,23 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,27 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Aroundtown SA (+ 4,12 Prozent auf 1,92 EUR), Gerresheimer (+ 2,35 Prozent auf 100,30 EUR), TUI (+ 2,26 Prozent auf 6,69 EUR), LEG Immobilien (+ 1,80 Prozent auf 75,70 EUR) und GEA (+ 1,75 Prozent auf 39,62 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen HelloFresh (-2,94 Prozent auf 4,59 EUR), EVOTEC SE (-2,51 Prozent auf 8,56 EUR), Delivery Hero (-2,36 Prozent auf 22,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,60 Prozent auf 116,60 EUR) und RTL (-1,39 Prozent auf 28,35 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 650 575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 19,161 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 17,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at