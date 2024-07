Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone

Der LUS-DAX bleibt auch am Mittwoch in der Gewinnzone.

Um 09:27 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 18 256,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 18 224,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 306,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 10.06.2024, einen Wert von 18 514,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 18 079,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 692,50 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,03 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Porsche (+ 4,00 Prozent auf 75,48 EUR), Siemens Energy (+ 1,24 Prozent auf 26,95 EUR), Zalando (+ 1,07 Prozent auf 23,64 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,01 Prozent auf 39,96 EUR) und Sartorius vz (+ 0,87 Prozent auf 232,40 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen MTU Aero Engines (-1,28 Prozent auf 246,00 EUR), BASF (-1,14 Prozent auf 43,70 EUR), Rheinmetall (-0,70 Prozent auf 497,30 EUR), Commerzbank (-0,55 Prozent auf 14,51 EUR) und Merck (-0,53 Prozent auf 148,90 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 268 189 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 219,252 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

