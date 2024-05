Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen

So bewegte sich der MDAX zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss ging es im MDAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent aufwärts auf 26 685,78 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 240,914 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,004 Prozent auf 26 560,44 Punkte an der Kurstafel, nach 26 561,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 514,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 823,95 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 1,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2024, betrug der MDAX-Kurs 27 136,68 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, lag der MDAX noch bei 25 785,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, wurde der MDAX auf 27 543,17 Punkte taxiert.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,568 Prozent ein. Bei 27 286,23 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 10,86 Prozent auf 50,14 EUR), JENOPTIK (+ 9,14 Prozent auf 27,70 EUR), Knorr-Bremse (+ 5,53 Prozent auf 73,45 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,31 Prozent auf 38,67 EUR) und GEA (+ 2,95 Prozent auf 38,38 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen SMA Solar (-6,72 Prozent auf 46,62 EUR), Carl Zeiss Meditec (-5,77 Prozent auf 93,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,90 Prozent auf 128,20 EUR), Talanx (-4,18 Prozent auf 68,70 EUR) und LANXESS (-3,91 Prozent auf 27,52 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 10 567 847 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 18,399 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX präsentiert die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at