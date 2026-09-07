Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index-Performance im Fokus
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07.09.2026 12:26:49
Aufschläge in Frankfurt: MDAX im Plus
Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent stärker bei 32 414,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 359,347 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,047 Prozent tiefer bei 32 339,98 Punkten, nach 32 355,32 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 438,20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 260,46 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der MDAX bei 32 407,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32 466,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 011,98 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,63 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 11,64 Prozent auf 41,04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,31 Prozent auf 74,80 EUR), AIXTRON SE (+ 3,07 Prozent auf 37,26 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,72 Prozent auf 143,60 EUR) und Siltronic (+ 2,11 Prozent auf 79,70 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil CTS Eventim (-2,64 Prozent auf 57,10 EUR), Sartorius vz (-2,23 Prozent auf 231,90 EUR), AUTO1 (-2,09 Prozent auf 21,58 EUR), Talanx (-2,04 Prozent auf 124,60 EUR) und LEG Immobilien (-1,91 Prozent auf 48,20 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 461 665 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,310 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Elmos Semiconductor Hold
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|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|37,14
|3,17%
|AUTO1
|21,32
|-3,00%
|CTS Eventim
|57,20
|-2,56%
|Elmos Semiconductor
|143,40
|2,87%
|freenet AG
|24,24
|-0,82%
|LEG Immobilien
|48,16
|-1,87%
|Nordex AG
|40,66
|10,91%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,80
|-0,76%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,41
|0,23%
|Sartorius AG Vz.
|232,10
|-2,52%
|Siltronic AG
|78,85
|0,77%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|74,40
|2,41%
|Talanx AG
|124,00
|-2,36%
|thyssenkrupp AG
|15,53
|2,71%
|TUI AG
|6,85
|-0,41%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 392,05
|0,11%
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