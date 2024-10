Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Kursplus

Zum Handelsschluss ging es im MDAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent aufwärts auf 26 867,54 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 264,229 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,016 Prozent stärker bei 26 749,97 Punkten, nach 26 745,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 714,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 897,46 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 0,299 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 11.09.2024, bei 25 105,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, stand der MDAX noch bei 25 748,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, lag der MDAX bei 25 461,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 0,109 Prozent zu. Bei 27 641,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 476,10 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Aroundtown SA (+ 5,98 Prozent auf 2,96 EUR), TRATON (+ 3,64 Prozent auf 29,90 EUR), Hypoport SE (+ 3,35 Prozent auf 283,60 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,94 Prozent auf 143,60 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,28 Prozent auf 29,66 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen HelloFresh (-3,28 Prozent auf 8,92 EUR), Delivery Hero (-2,49 Prozent auf 38,75 EUR), Siltronic (-2,11 Prozent auf 62,60 EUR), Befesa (-2,06 Prozent auf 24,72 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,86 Prozent auf 35,97 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3 332 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 18,915 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die thyssenkrupp-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,98 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

