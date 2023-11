Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch geht es im SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,65 Prozent auf 13 034,63 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 107,917 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 12 953,49 Punkte an der Kurstafel, nach 12 950,72 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 12 953,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 13 036,13 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 1,64 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 273,84 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.08.2023, den Wert von 13 049,64 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.11.2022, den Stand von 12 412,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 7,86 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Energiekontor (+ 8,98 Prozent auf 74,00 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 4,52 Prozent auf 25,45 EUR), New Work SE (ex XING) (+ 4,00 Prozent auf 70,20 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,94 Prozent auf 16,90 EUR) und SGL Carbon SE (+ 3,38 Prozent auf 6,12 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen MorphoSys (-4,65 Prozent auf 16,08 EUR), Klöckner (-2,81 Prozent auf 6,05 EUR), METRO (St) (-2,17 Prozent auf 6,10 EUR), STRATEC SE (-1,74 Prozent auf 42,35 EUR) und Bilfinger SE (-1,26 Prozent auf 36,04 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 773 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 9,615 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die TRATON-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Schaeffler-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at