Aufschläge in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart

Am Freitag verbucht der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,26 Prozent auf 14 612,41 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 105,161 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,233 Prozent auf 14 608,26 Punkte an der Kurstafel, nach 14 574,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 14 599,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 612,41 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 1,41 Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, lag der SDAX noch bei 15 243,14 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.04.2024, den Wert von 14 305,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 358,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,72 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 2,77 Prozent auf 28,16 EUR), GRENKE (+ 2,63 Prozent auf 25,35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,19 Prozent auf 74,80 EUR), PVA TePla (+ 1,76 Prozent auf 15,65 EUR) und GFT SE (+ 1,21 Prozent auf 25,10 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil STRATEC SE (-1,71 Prozent auf 46,00 EUR), Klöckner (-1,60 Prozent auf 5,55 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,09 Prozent auf 63,50 EUR), SAF-HOLLAND SE (-0,76 Prozent auf 18,36 EUR) und STO SE (-0,63 Prozent auf 159,00 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 178 625 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 7,216 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at