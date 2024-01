Aufschläge in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende fester

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Letztendlich erhöhte sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,52 Prozent auf 13 782,56 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 113,477 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,052 Prozent schwächer bei 13 704,40 Punkten in den Handel, nach 13 711,51 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13 638,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 792,20 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 2,97 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Stand von 13 799,64 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.10.2023, den Wert von 12 130,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.01.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 233,40 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,279 Prozent ein. Bei 14 067,87 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell MorphoSys (+ 13,75 Prozent auf 40,87 EUR), STRATEC SE (+ 4,18 Prozent auf 42,40 EUR), GFT SE (+ 3,72 Prozent auf 30,66 EUR), Dermapharm (+ 3,09 Prozent auf 39,36 EUR) und SFC Energy (+ 2,65 Prozent auf 18,56 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-4,09 Prozent auf 63,30 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,92 Prozent auf 5,91 EUR), Nagarro SE (-2,29 Prozent auf 91,90 EUR), flatexDEGIRO (-1,99 Prozent auf 10,11 EUR) und PVA TePla (-1,97 Prozent auf 21,90 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die MorphoSys-Aktie. 1 018 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 11,330 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX weist die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at