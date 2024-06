Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags

Am Donnerstag erhöht sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 27 008,64 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 240,775 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,003 Prozent fester bei 26 966,51 Punkten, nach 26 965,72 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 966,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 222,92 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,05 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 06.05.2024, bei 26 567,44 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 06.03.2024, einen Stand von 26 159,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 102,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,635 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 5,04 Prozent auf 95,85 EUR), Befesa (+ 3,58 Prozent auf 34,10 EUR), Bechtle (+ 2,10 Prozent auf 46,70 EUR), United Internet (+ 1,94 Prozent auf 23,16 EUR) und PUMA SE (+ 1,62 Prozent auf 47,69 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Aroundtown SA (-3,55 Prozent auf 2,14 EUR), LEG Immobilien (-2,53 Prozent auf 81,06 EUR), TAG Immobilien (-2,28 Prozent auf 14,15 EUR), KRONES (-1,91 Prozent auf 123,40 EUR) und KION GROUP (-1,77 Prozent auf 41,66 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3 019 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 19,122 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). RTL-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17,03 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at