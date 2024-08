Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag steht der MDAX um 15:43 Uhr via XETRA 0,67 Prozent im Plus bei 25 083,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 244,645 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,151 Prozent auf 24 878,16 Punkte an der Kurstafel, nach 24 915,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 24 868,41 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 112,64 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,06 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 418,28 Punkten auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 22.05.2024, bei 27 146,10 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, bei 27 239,60 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 6,54 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell CTS Eventim (+ 7,64 Prozent auf 88,75 EUR), HelloFresh (+ 3,17 Prozent auf 7,56 EUR), Delivery Hero (+ 2,92 Prozent auf 22,93 EUR), Nordex (+ 1,76 Prozent auf 13,85 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,59 Prozent auf 63,75 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen AIXTRON SE (-3,20 Prozent auf 17,85 EUR), Stabilus SE (-2,29 Prozent auf 40,55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,98 Prozent auf 128,90 EUR), JENOPTIK (-1,93 Prozent auf 28,44 EUR) und Bilfinger SE (-1,66 Prozent auf 47,50 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 1 656 851 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 19,677 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX präsentiert die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at