NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Fazit der Berichtssaison in der Medizinbranche. Die Tendenzen seien durchwachsen gewesen, getrieben vom konjunkturellen Umfeld und je nach individueller Positionierung. Bei Carl Zeiss Meditec findet er die bisher gute Kursentwicklung in diesem Jahr nicht gerechtfertigt. In Erwartung negativer Kurstreiber hat die Aktie bei ihm den Status "Negative Catalyst Watch"./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.