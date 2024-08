Aufschläge in London: FTSE 100-Anleger greifen zu

Das macht der FTSE 100 am Mittag.

Um 12:10 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,33 Prozent auf 8 371,48 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,587 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 343,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8 343,85 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 371,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 336,58 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,525 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 29.07.2024, lag der FTSE 100 bei 8 292,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.05.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 183,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 464,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 8,42 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Whitbread (+ 4,27 Prozent auf 29,53 GBP), Weir Group (+ 2,44 Prozent auf 19,97 GBP), Ashtead (+ 1,87) Prozent auf 53,50 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,76 Prozent auf 4,46 GBP) und Barclays (+ 1,65 Prozent auf 2,28 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Diageo (-1,57 Prozent auf 24,80 GBP), Prudential (-0,97 Prozent auf 6,51 GBP), D S Smith (-0,92 Prozent auf 4,74 GBP), Glencore (-0,78 Prozent auf 4,01 GBP) und Coca-Cola HBC (-0,78 Prozent auf 28,04 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 5 446 108 Aktien gehandelt. Mit 242,235 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at