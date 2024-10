Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht mittags Zuschläge

Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,28 Prozent auf 8 313,96 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,601 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 290,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8 290,86 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 8 273,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 322,45 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,082 Prozent nach. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 03.09.2024, bei 8 298,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 171,12 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 470,16 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Tesco (+ 3,40 Prozent auf 3,67 GBP), Barratt Developments (+ 2,63 Prozent auf 4,87 GBP), Rolls-Royce (+ 2,33 Prozent auf 5,31 GBP), Taylor Wimpey (+ 2,29 Prozent auf 1,67 GBP) und Pershing Square (+ 1,89 Prozent auf 35,64 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Phoenix Group (-4,81 Prozent auf 5,29 GBP), Diploma (-4,15 Prozent auf 42,50 GBP), Prudential (-2,47 Prozent auf 7,03 GBP), RS Group (-2,44 Prozent auf 7,81 GBP) und Coca-Cola HBC (-1,54 Prozent auf 26,84 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 21 350 223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 218,272 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,71 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at