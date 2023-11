Aufschläge in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittwochnachmittag

Um 15:40 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 7 428,16 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,381 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 410,04 Punkte an der Kurstafel, nach 7 410,04 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 429,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 384,51 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,141 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 494,58 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.08.2023, den Stand von 7 527,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 306,14 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 1,67 Prozent nach unten. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Marks Spencer (+ 10,47 Prozent auf 2,49 GBP), Associated British Foods (+ 4,04 Prozent auf 23,41 GBP), Rolls-Royce (+ 3,67 Prozent auf 2,34 GBP), Entain (+ 3,25 Prozent auf 9,72 GBP) und 3i (+ 2,21 Prozent auf 20,37 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Hargreaves Lansdown (-2,41 Prozent auf 7,10 GBP), National Grid (-2,38 Prozent auf 9,67 GBP), SSE (-1,93 Prozent auf 16,30 GBP), Centrica (-1,92 Prozent auf 1,48 GBP) und Vodafone Group (-1,50 Prozent auf 0,77 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 973 077 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202,855 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Mit 11,21 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at